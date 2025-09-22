$!Aseguran armamento y equipo táctico en operativos militares en Badiraguato

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron armamento, equipo táctico, cargadores y más de mil 900 cartuchos útiles en distintas acciones realizadas en el municipio de Badiraguato, como parte de un operativo de seguridad desarrollado entre el 19 y el 21 de septiembre.
De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, en las inmediaciones del poblado Bacacoragua, personal militar localizó y desmanteló un campamento presuntamente utilizado por un grupo delictivo. En el sitio se aseguraron 25 cargadores, mil 554 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos y aproximadamente 500 artefactos conocidos como ponchallantas.
En una acción distinta, en la colonia Las Glorias, elementos de la Guardia Nacional localizaron una camioneta en aparente estado de abandono. En su interior se halló una ametralladora, un lanzallamas, 13 cargadores, 433 cartuchos útiles y tres chalecos tácticos.
Estas acciones forman parte de un despliegue coordinado entre fuerzas armadas en diversos municipios de Sinaloa, donde también se decomisaron armas, droga, equipo táctico, precursores químicos, y se procedió a la localización e inhabilitación de laboratorios y campamentos clandestinos.
En el municipio de Elota, cerca de la comunidad de Conitaca, fue ubicado otro campamento, donde se aseguraron armas largas, decenas de cargadores y cerca de dos mil cartuchos. En el poblado de Matatán, en Rosario, se incautó equipo balístico; mientras que en el ejido Santa Cruz, en Cosalá, se decomisó armamento, municiones y dosis de marihuana.
En otra acción, en el municipio de El Fuerte, se interceptó una camioneta que transportaba aproximadamente 300 kilogramos de metanfetamina, con un valor estimado en el mercado ilícito de 82.4 millones de pesos.
Por su parte, elementos de la Secretaría de Marina localizaron cinco campamentos clandestinos en la comunidad de Capomo, municipio de Escuinapa. En estos puntos se aseguraron cartuchos, cargadores, prendas tácticas y un artefacto explosivo de fabricación casera.