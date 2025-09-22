$!Aseguran armamento y equipo táctico en operativos militares en Badiraguato

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron armamento, equipo táctico, cargadores y más de mil 900 cartuchos útiles en distintas acciones realizadas en el municipio de Badiraguato, como parte de un operativo de seguridad desarrollado entre el 19 y el 21 de septiembre.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, en las inmediaciones del poblado Bacacoragua, personal militar localizó y desmanteló un campamento presuntamente utilizado por un grupo delictivo. En el sitio se aseguraron 25 cargadores, mil 554 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos y aproximadamente 500 artefactos conocidos como ponchallantas.

En una acción distinta, en la colonia Las Glorias, elementos de la Guardia Nacional localizaron una camioneta en aparente estado de abandono. En su interior se halló una ametralladora, un lanzallamas, 13 cargadores, 433 cartuchos útiles y tres chalecos tácticos.