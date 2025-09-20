$!Aseguran armamento y equipo táctico en poblados de Tepuche, en Culiacán

Armas de fuego, cargadores, cartuchos y equipo táctico fue lo asegurado por elementos del Ejército Mexicano tras un operativo desplegado en comunidades de la sindicatura de Tepuche, al norte del municipio de Culiacán.

Según un comunicado, el personal militar se encontraba realizando labores de reconocimiento terrestre en las inmediaciones del poblado La Pitahayita cuando observaron a varios civiles que, al notar la presencia, huyeron entre la maleza.

Al inspeccionar el área, los efectivos confiscaron cuatro armas largas, 31 cargadores, seis cofres metálicos para cinta eslabonada, dos cintas eslabonadas para ametralladora, 6 mil 145 cartuchos, ocho contenedores para chaleco, 23 placas balísticas y cuatro cascos balísticos.

En otro hecho, al continuar con los recorridos por la sindicatura de Tepuche, los elementos militares que realizaban patrullajes en el poblado Tecolotes aseguraron tres armas largas, cinco cargadores y 122 cartuchos.