$!Aseguran armamento y explosivos en Mazatlán y Rosario tras operativos federales

MAZATLÁN. _ Un civil detenido y el aseguramiento de armas de fuego, artefactos explosivos improvisados, cartuchos de diversos calibres, dosis de marihuana y uniformes tácticos fue el saldo de tres operativos distintos realizados por fuerzas federales de seguridad en los municipios de Mazatlán y Rosario, en la zona sur de Sinaloa.
La primera acción ocurrió sobre la carretera que conduce hacia Tepic, en el municipio de Mazatlán. En ese punto, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana interceptaron un vehículo para realizar una inspección ordinaria. Durante la revisión, los agentes detuvieron al conductor del automóvil y confiscaron un arma larga, un arma corta, dos cargadores, una cinta portacargadores y 67 cartuchos útiles.
En un segundo despliegue efectuado en Mazatlán, específicamente en las inmediaciones del Poblado Iguanas, personal del Ejército Mexicano que realizaba recorridos de vigilancia localizó varios bultos ocultos entre la maleza. Al revisar los paquetes, los militares hallaron cuatro artefactos explosivos de fabricación casera, 103 cartuchos, cinco placas balísticas y múltiples porciones de marihuana.
Por otra parte, en el municipio de Rosario, las fuerzas federales efectuaron una tercera intervención en el Ejido Ponce. En este sitio, los elementos del Ejército Mexicano incautaron un lote de armamento compuesto por nueve armas largas, 37 cargadores, 400 cartuchos útiles y nueve chalecos de protección táctica.
El ciudadano bajo arresto fue trasladado para determinar su situación jurídica, mientras que el armamento, las dosis de alcaloides y el equipo táctico incautado quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.