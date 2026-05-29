$!Aseguran armamento y explosivos en Mazatlán y Rosario tras operativos federales

MAZATLÁN. _ Un civil detenido y el aseguramiento de armas de fuego, artefactos explosivos improvisados, cartuchos de diversos calibres, dosis de marihuana y uniformes tácticos fue el saldo de tres operativos distintos realizados por fuerzas federales de seguridad en los municipios de Mazatlán y Rosario, en la zona sur de Sinaloa.

La primera acción ocurrió sobre la carretera que conduce hacia Tepic, en el municipio de Mazatlán. En ese punto, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana interceptaron un vehículo para realizar una inspección ordinaria. Durante la revisión, los agentes detuvieron al conductor del automóvil y confiscaron un arma larga, un arma corta, dos cargadores, una cinta portacargadores y 67 cartuchos útiles.

En un segundo despliegue efectuado en Mazatlán, específicamente en las inmediaciones del Poblado Iguanas, personal del Ejército Mexicano que realizaba recorridos de vigilancia localizó varios bultos ocultos entre la maleza. Al revisar los paquetes, los militares hallaron cuatro artefactos explosivos de fabricación casera, 103 cartuchos, cinco placas balísticas y múltiples porciones de marihuana.