Aseguran armamento y un kilo de mariguana en un sillón abandonado al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron un fusil de asalto y un paquete de presunta droga que fueron abandonados en un camino de terracería al sur de Culiacán.

El hallazgo se registró en un sendero de tierra ubicado entre el fraccionamiento Alturas del Sur y la colonia Guadalupana La Piedra. Personal castrense que realizaba recorridos de vigilancia encontró reposado en un sillón viejo un arma de fuego de calibre largo.

Tras la revisión en el sitio, los uniformados decomisaron también un cargador abastecido con municiones, un chaleco táctico y un envoltorio con aproximadamente un kilogramo de una sustancia con características de la mariguana.