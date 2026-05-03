Aseguran armas blancas en tutelar de menores de Culiacán tras revisión este domingo

Elementos de la Policía Estatal de Preventiva desplegaron una revisión en el Centro de Internamiento para Adolescentes, en Culiacán, que arrojó el aseguramiento de armas blancas.

La inspección se dio durante la mañana de este domingo 3 de mayo, motivo por el cual se reforzó la seguridad en las inmediaciones del inmueble y tuvieron que postergar el horario de visitas dominicales.

En total, personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa aseguró 28 puntas hechizas, así como 35 objetos contundentes, entre tablas de madera y barras de acero amarradas entre sí.

Asimismo, dentro del reclusorio para menores encontraron un cargador para teléfono celular.

Los objetos fueron puestos a disposición de autoridades ministeriales para que investiguen su procedencia y deslindar las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la revisión transcurrió sin incidentes al interior del tutelar.