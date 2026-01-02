Seguridad
Aseguran armas blancas y celulares en Penal Goros II, en Ahome

Policías estatales decomisan objetos punzocortantes, así como accesorios prohibidos al interior de un módulo del inmueble
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
02/01/2026 16:45
02/01/2026 16:45

Elementos de seguridad realizaron una revisión en un módulo del Centro Penitenciario se Goros II, en el municipio de Ahome, que dejó el aseguramiento de armas blancas y otros objetos ilícitos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, decomisaron 16 puntas hechizas, cuatro cuchillos hechizos, tres tijeras, dos pinzas y un martillo.

Asimismo, encontraron e incautaron un teléfono celular, una unidad USB, tres cables para cargador de celular, una caja para cargador de celular y un mazo de baraja.

Tales objetos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

