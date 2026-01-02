Aseguran armas blancas y celulares en Penal Goros II, en Ahome

Elementos de seguridad realizaron una revisión en un módulo del Centro Penitenciario se Goros II, en el municipio de Ahome, que dejó el aseguramiento de armas blancas y otros objetos ilícitos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, decomisaron 16 puntas hechizas, cuatro cuchillos hechizos, tres tijeras, dos pinzas y un martillo.

Asimismo, encontraron e incautaron un teléfono celular, una unidad USB, tres cables para cargador de celular, una caja para cargador de celular y un mazo de baraja.

Tales objetos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.