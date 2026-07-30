$!Aseguran armas, cartuchos y laboratorios clandestinos en Concordia y Badiraguato

CULIACÁN. _ En dos operativos distintos realizados en Badiraguato y Concordia, elementos de las fuerzas armadas aseguraron armamento, municiones e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos.

El Gabinete de Seguridad Federal informó que, en una primera acción efectuada en la localidad de El Terrero, Badiraguato, personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR) localizó tres laboratorios clandestinos. En el sitio se hallaron diversas sustancias químicas, precursores, reactivos y herramientas empleadas para la elaboración de drogas.