Seguridad

Aseguran armas, cartuchos y laboratorios clandestinos en Concordia y Badiraguato

Las fuerzas armadas e inhabilitaron instalaciones para la elaboración de drogas sintéticas en El Terrero e incautaron armamento en Chupaderos, sin reporte de personas detenidas por estos hechos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
30/07/2026 10:08
30/07/2026 10:08

CULIACÁN. _ En dos operativos distintos realizados en Badiraguato y Concordia, elementos de las fuerzas armadas aseguraron armamento, municiones e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos.

El Gabinete de Seguridad Federal informó que, en una primera acción efectuada en la localidad de El Terrero, Badiraguato, personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR) localizó tres laboratorios clandestinos. En el sitio se hallaron diversas sustancias químicas, precursores, reactivos y herramientas empleadas para la elaboración de drogas.

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