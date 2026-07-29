Seguridad

Aseguran armas, cartuchos y metanfetaminas en el ejido Francisco Villa de Rosario

Elementos de la Semar incautaron armamento de alto poder, cargadores, equipo táctico, dinero en efectivo y metanfetaminas; todo quedó a disposición de las autoridades competentes
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
29/07/2026 12:04
29/07/2026 12:04

ROSARIO. _ Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron un cargamento de armamento, equipo táctico, sustancias ilícitas y numerario en el ejido Francisco Villa, perteneciente al municipio de Rosario.

Entre lo decomisado se encuentran seis armas largas, 822 cartuchos útiles, cuatro cintas eslabonadas, 24 cargadores, dos chalecos balísticos y dos placas de protección. Además, las autoridades localizaron dosis de metanfetamina, dinero en efectivo y un vehículo.

$!Aseguran armas, cartuchos y metanfetaminas en el ejido Francisco Villa de Rosario

La información fue dada a conocer a través de un comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad. El reporte oficial omitió precisar los detalles sobre las circunstancias o el origen de la intervención en la zona.

Todo el material incautado, junto con la unidad motriz y el efectivo, quedó formalmente a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de la carpeta de investigación.

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