$!Aseguran armas, cartuchos y vehículos en Tepuxta, Concordia

CONCORDIA. _ Durante recorridos de prevención y seguridad realizados en este poblado, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron un cargamento de armamento, equipo táctico y vehículos.

El reporte indica que las fuerzas federales incautaron dos armas largas, 40 cargadores y mil 200 cartuchos útiles.

Asimismo, en el lugar se aseguraron cinco chalecos tácticos, ocho placas balísticas y dos vehículos que contaban con reporte de robo.