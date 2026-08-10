Seguridad
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Arsenal asegurado

Aseguran armas, cartuchos y vehículos en Tepuxta, Concordia

Durante recorridos de seguridad en la comunidad elementos del Ejército y la Guardia Nacional incautaron armamento, equipo táctico y dos unidades con reporte de robo
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
10/08/2026 15:51
10/08/2026 15:51

CONCORDIA. _ Durante recorridos de prevención y seguridad realizados en este poblado, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron un cargamento de armamento, equipo táctico y vehículos.

El reporte indica que las fuerzas federales incautaron dos armas largas, 40 cargadores y mil 200 cartuchos útiles.

Asimismo, en el lugar se aseguraron cinco chalecos tácticos, ocho placas balísticas y dos vehículos que contaban con reporte de robo.

$!Aseguran armas, cartuchos y vehículos en Tepuxta, Concordia

Las autoridades federales omitieron mayores detalles sobre las circunstancias del aseguramiento y no reportaron personas detenidas.

Todo lo incautado fue puesto a disposición de la autoridad competente para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

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