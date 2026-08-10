$!Aseguran armas, cartuchos y vehículos en Tepuxta, Concordia

CONCORDIA. _ Durante recorridos de prevención y seguridad realizados en este poblado, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron un cargamento de armamento, equipo táctico y vehículos.
El reporte indica que las fuerzas federales incautaron dos armas largas, 40 cargadores y mil 200 cartuchos útiles.
Asimismo, en el lugar se aseguraron cinco chalecos tácticos, ocho placas balísticas y dos vehículos que contaban con reporte de robo.
Las autoridades federales omitieron mayores detalles sobre las circunstancias del aseguramiento y no reportaron personas detenidas.
Todo lo incautado fue puesto a disposición de la autoridad competente para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.