$!Aseguran armas, cuchillos y celulares tras revisión en el penal de Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Durante una revisión de rutina en dos módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, autoridades aseguraron armas de fuego, armas blancas y teléfonos celulares, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
El operativo fue realizado por personal de la Policía Estatal Preventiva, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes brindaron seguridad perimetral durante la inspección.
Como resultado de la intervención, se aseguraron dos armas de fuego: una pistola calibre .40 con cargador y 10 cartuchos útiles, y otra pistola calibre 9 milímetros, también con cargador y 10 cartuchos. Además, fueron decomisados seis cuchillos y cuatro teléfonos celulares.