Aseguran armas, cuchillos y celulares tras revisión en el penal de Aguaruto, Culiacán

Autoridades estatales y federales realizaron una revisión en dos módulos del Centro Penitenciario, donde decomisaron armas de fuego, armas blancas y teléfonos celulares
Noroeste Redacción
26/09/2025 15:02
CULIACÁN. _ Durante una revisión de rutina en dos módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, autoridades aseguraron armas de fuego, armas blancas y teléfonos celulares, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

El operativo fue realizado por personal de la Policía Estatal Preventiva, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes brindaron seguridad perimetral durante la inspección.

Como resultado de la intervención, se aseguraron dos armas de fuego: una pistola calibre .40 con cargador y 10 cartuchos útiles, y otra pistola calibre 9 milímetros, también con cargador y 10 cartuchos. Además, fueron decomisados seis cuchillos y cuatro teléfonos celulares.

