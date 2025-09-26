$!Aseguran armas, cuchillos y celulares tras revisión en el penal de Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Durante una revisión de rutina en dos módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, autoridades aseguraron armas de fuego, armas blancas y teléfonos celulares, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

El operativo fue realizado por personal de la Policía Estatal Preventiva, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes brindaron seguridad perimetral durante la inspección.