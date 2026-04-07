Aseguran armas de alto poder y droga tras detención de dos en Culiacancito

Elementos de la Policía Estatal Preventiva, adscritos al Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), detuvieron a dos civiles, uno de ellos menor de edad, en posesión de armas largas, cargadores, cartuchos, drogas y equipo táctico en la sindicatura de Culiacancito, en el municipio de Culiacán.

De acuerdo con información oficial, los hechos se registraron durante recorridos de prevención y vigilancia, cuando los agentes detectaron a un individuo que, al notar la presencia policial, adoptó una actitud evasiva e intentó introducirse a un domicilio, siendo interceptado metros adelante.

Durante la misma acción, los policías ubicaron a una segunda persona que portaba un chaleco táctico y que también intentó darse a la fuga, sin lograrlo.

Tras la intervención, los elementos estatales aseguraron lo siguiente:

- 1 fusil tipo AK-47 calibre 7.62 x 39 mm

- 1 fusil tipo M4 multicalibre

- 3 cargadores para fusil AK-47 calibre 7.62 x 39 mm con 30 cartuchos cada uno

- 3 cargadores para fusil calibre 5.56 x 45 mm con 20 cartuchos cada uno

- 90 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm

- 60 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm

- 98 dosis de presunto cristal, con un peso aproximado de 36 gramos

- 30 dosis de presunta cocaína, con un peso aproximado de 30 gramos

- 8 dosis de presunta marihuana, con un peso aproximado de 106 gramos

- 2 chalecos tácticos con placas balísticas

Los detenidos, así como el armamento, la droga y el equipo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que se encargará de continuar con las investigaciones y deslindar responsabilidades.