$!Aseguran armas, droga, vehículos y equipo táctico en operativos de la Marina en Culiacán y Elota

CULIACÁN. _ En una serie de operativos realizados en los municipios de Culiacán y Elota, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), aseguraron armamento, municiones, droga, vehículos, uno de ellos con blindaje, y equipo táctico, como parte de la estrategia federal para combatir el crimen organizado en la entidad.
En el poblado Adolfo López Mateos, conocido como “El Tamarindo”, en Culiacán, personal naval detuvo a una persona y decomisó dos armas largas, diez cargadores, 300 cartuchos útiles, un casco táctico, dos radios de comunicación y aproximadamente 119 gramos de polvo blanco con características similares a la cocaína.
Mientras tanto, en la sindicatura de La Cruz, municipio de Elota, efectivos localizaron tres vehículos en aparente estado de abandono entre la maleza, uno de ellos con blindaje. Las unidades fueron inhabilitadas en el sitio para evitar su reutilización en actividades ilícitas.
Durante otro patrullaje, esta vez en el poblado Casas Viejas, también en Elota, la Marina aseguró cuatro armas largas, dos mil 203 cartuchos útiles de diversos calibres, 38 cargadores, cuatro magazines, nueve placas balísticas, siete chalecos tácticos y dos paneles balísticos.
La persona detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público junto con lo asegurado, a fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente y definir su situación legal.
Estas acciones fueron encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE).