$!Aseguran armas, droga, vehículos y equipo táctico en operativos de la Marina en Culiacán y Elota

CULIACÁN. _ En una serie de operativos realizados en los municipios de Culiacán y Elota, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), aseguraron armamento, municiones, droga, vehículos, uno de ellos con blindaje, y equipo táctico, como parte de la estrategia federal para combatir el crimen organizado en la entidad.

En el poblado Adolfo López Mateos, conocido como “El Tamarindo”, en Culiacán, personal naval detuvo a una persona y decomisó dos armas largas, diez cargadores, 300 cartuchos útiles, un casco táctico, dos radios de comunicación y aproximadamente 119 gramos de polvo blanco con características similares a la cocaína.