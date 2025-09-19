$!Aseguran armas, droga y celulares en revisión al penal de Aguaruto, en Culiacán

CULIACÁN. _ Durante una revisión realizada este viernes 19 de septiembre en el Centro Penitenciario de Aguaruto, un Grupo Interinstitucional aseguró armas de fuego, droga y equipo electrónico, como parte de una inspección preventiva en cinco módulos del penal.

La operación fue encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), así como las fiscalías General de la República (FGR) y del Estado (FGE).

Como resultado del operativo, se decomisaron tres pistolas calibre .40 abastecidas con cargador y cartuchos útiles calibre .40, una pistola calibre 9 mm con un cargador con cartuchos útiles calibre 9 mm, además de otra pistola calibre 5.7x28 mm, abastecida con un cargador con cartuchos útiles.