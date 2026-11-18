MAZATLÁN. _ Un operativo implementado por elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR) en el fraccionamiento Sábalo Country, en Mazatlán, dejó como resultado el aseguramiento de armamento, droga y tres vehículos con reporte de robo.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, durante las acciones fueron aseguradas un arma larga, un arma corta, tres cargadores y 110 cartuchos útiles, además de 30 kilogramos de marihuana y 781 dosis del mismo enervante.