Seguridad
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Operativos militares

Aseguran armas, droga y vehículo blindado en Culiacán y Navolato

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional incautaron 29 kilos de metanfetamina, armas largas, municiones y tres vehículos con reporte de robo, uno de ellos con blindaje artesanal, en diversos operativos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
10/08/2026 16:06
10/08/2026 16:06

CULIACÁN. _ Fuerzas federales aseguraron metanfetamina, armas de fuego, municiones, chalecos tácticos y vehículos con reporte de robo durante distintos operativos realizados en los municipios de Culiacán y Navolato.

En Culiacán, durante patrullajes de vigilancia sobre el tramo carretero Culiacán–Alcoyonqui, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo con reporte de robo, en cuyo interior encontraron 29 kilogramos de metanfetamina.

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En Navolato, en la colonia La Cofradía, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano localizaron otro vehículo, el cual contaba con blindaje artesanal. En el lugar también aseguraron una ametralladora, 100 cartuchos y dos chalecos tácticos.

En una segunda acción realizada en el municipio de Navolato, específicamente en el poblado Hidalgo, elementos de la Guardia Nacional aseguraron dos armas largas, cinco cargadores, 87 cartuchos y un vehículo.

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Los vehículos, las armas, las municiones, los chalecos tácticos y la droga quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación legal y realizarán las investigaciones para establecer su posible relación con actividades delictivas.

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