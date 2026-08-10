$!Aseguran armas, droga y vehículo blindado en Culiacán y Navolato

CULIACÁN. _ Fuerzas federales aseguraron metanfetamina, armas de fuego, municiones, chalecos tácticos y vehículos con reporte de robo durante distintos operativos realizados en los municipios de Culiacán y Navolato.

En Culiacán, durante patrullajes de vigilancia sobre el tramo carretero Culiacán–Alcoyonqui, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo con reporte de robo, en cuyo interior encontraron 29 kilogramos de metanfetamina.