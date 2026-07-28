$!Aseguran armas, explosivos artesanales y vehículo tras operativos en Mazatlán; hay dos detenidos

MAZATLÁN. _ Dos personas detenidas, una de ellas menor de edad, así como un aseguramiento de armamento de alto poder, equipo táctico, un vehículo y artefactos explosivos de fabricación artesanal, fue el resultado de dos acciones distintas realizadas por fuerzas federales y estatales en el municipio de Mazatlán.
A través de un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad informó sobre las intervenciones operativas ejecutadas por elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva, sin precisar los detalles que derivaron en los aseguramientos.
En un primer hecho, las autoridades interceptaron y detuvieron a dos personas, entre ellas un menor. En esa misma acción se aseguraron dos ametralladoras, cuatro armas largas, 30 cargadores, 2 mil 158 cartuchos, cuatro chalecos balísticos, ocho placas balísticas y un vehículo.
Por otra parte, durante recorridos de prevención y vigilancia en la comunidad de San Marcos, personal de la Secretaría de Marina localizó seis artefactos explosivos de fabricación artesanal. Debido al riesgo que representaban, los elementos navales procedieron a su neutralización mediante incineración en el lugar del hallazgo.
Tanto las personas arrestadas como el material bélico y la unidad motriz asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de integrar las carpetas de investigación para determinar la situación jurídica.