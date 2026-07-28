$!Aseguran armas, explosivos artesanales y vehículo tras operativos en Mazatlán; hay dos detenidos

MAZATLÁN. _ Dos personas detenidas, una de ellas menor de edad, así como un aseguramiento de armamento de alto poder, equipo táctico, un vehículo y artefactos explosivos de fabricación artesanal, fue el resultado de dos acciones distintas realizadas por fuerzas federales y estatales en el municipio de Mazatlán.

A través de un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad informó sobre las intervenciones operativas ejecutadas por elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva, sin precisar los detalles que derivaron en los aseguramientos.

En un primer hecho, las autoridades interceptaron y detuvieron a dos personas, entre ellas un menor. En esa misma acción se aseguraron dos ametralladoras, cuatro armas largas, 30 cargadores, 2 mil 158 cartuchos, cuatro chalecos balísticos, ocho placas balísticas y un vehículo.