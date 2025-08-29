$!Aseguran armas, explosivos y detienen a dos personas en operativos en el sur de Sinaloa

CULIACÁN._ En una serie de operativos coordinados en los municipios del sur de Sinaloa, fuerzas federales y estatales realizaron aseguramientos de armas, municiones y explosivos, así como la detención de dos personas, entre ellas un menor de edad.
En el municipio de Rosario, en el poblado de Matatán, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos personas en posesión de un considerable arsenal.
En el sitio les aseguraron cinco armas largas, 64 cargadores, 6 mil 772 cartuchos útiles y seis chalecos tácticos. Uno de los detenidos es menor de edad, según fuentes oficiales.
En Concordia, personal del Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y Policía Estatal aseguró un costal con 12 kilogramos y 18 paquetes de una sustancia explosiva, cuyo tipo específico aún no ha sido confirmado por las autoridades.
Mientras tanto, en Escuinapa, en el poblado Loma Grande, elementos de la Secretaría de Marina y la Policía Municipal localizaron dos campamentos clandestinos, donde fueron asegurados dos artefactos explosivos improvisados, 14 cargadores y 408 cartuchos útiles.
También en Escuinapa, en una acción paralela, elementos del Ejército ubicaron un vehículo con armamento, en cuyo interior fueron encontradas cinco armas largas, 39 cargadores, mil 185 cartuchos útiles y dos chalecos tácticos.