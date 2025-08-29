$!Aseguran armas, explosivos y detienen a dos personas en operativos en el sur de Sinaloa

CULIACÁN._ En una serie de operativos coordinados en los municipios del sur de Sinaloa, fuerzas federales y estatales realizaron aseguramientos de armas, municiones y explosivos, así como la detención de dos personas, entre ellas un menor de edad. En el municipio de Rosario, en el poblado de Matatán, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos personas en posesión de un considerable arsenal.





En el sitio les aseguraron cinco armas largas, 64 cargadores, 6 mil 772 cartuchos útiles y seis chalecos tácticos. Uno de los detenidos es menor de edad, según fuentes oficiales. En Concordia, personal del Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y Policía Estatal aseguró un costal con 12 kilogramos y 18 paquetes de una sustancia explosiva, cuyo tipo específico aún no ha sido confirmado por las autoridades.



