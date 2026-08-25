$!Aseguran armas, explosivos y vehículo baleado durante operativos en Mazatlán

MAZATLÁN. _ En dos acciones distintas realizadas en el municipio de Mazatlán, elementos del Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron armas largas, explosivos, cartuchos, equipo táctico y un vehículo con visibles impactos de bala.

De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, los operativos se realizaron en distintos puntos del municipio, aunque la autoridad federal no precisó cómo se originaron los aseguramientos ni si estuvieron relacionados con algún enfrentamiento armado.

En una primera acción, registrada en el poblado El Bajío, elementos del Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, 12 cargadores, 380 cartuchos, dos chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.