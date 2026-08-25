$!Aseguran armas, explosivos y vehículo baleado durante operativos en Mazatlán

MAZATLÁN. _ En dos acciones distintas realizadas en el municipio de Mazatlán, elementos del Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron armas largas, explosivos, cartuchos, equipo táctico y un vehículo con visibles impactos de bala.
De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, los operativos se realizaron en distintos puntos del municipio, aunque la autoridad federal no precisó cómo se originaron los aseguramientos ni si estuvieron relacionados con algún enfrentamiento armado.
En una primera acción, registrada en el poblado El Bajío, elementos del Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, 12 cargadores, 380 cartuchos, dos chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.
En el lugar también fue asegurado un vehículo tipo SUV, de la marca Volkswagen, modelo reciente, cuya carrocería presenta visibles impactos de arma de fuego, principalmente en puertas y cristales. En el interior de la unidad se localizó además equipo bélico.
La autoridad federal no informó si la unidad fue localizada tras un enfrentamiento o si los impactos corresponden a otro hecho, ni precisó el punto exacto donde ocurrió el aseguramiento. En las imágenes difundidas por el Gabinete de Seguridad se observa el vehículo en una zona aparentemente rural.
En una segunda acción, realizada en los poblados Las Iguanas, Puerta de San Marcos y Presa Picachos, elementos de la FGR, SSPC y Semar aseguraron seis artefactos explosivos, tres cargadores y 30 cartuchos.
Los indicios asegurados, tanto armamento como explosivos, cartuchos y equipo táctico, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones respectivas.
El comunicado federal no reportó personas detenidas durante estas acciones ni proporcionó mayores detalles sobre el contexto en que fueron localizados los objetos asegurados.