$!Aseguran armas, explosivos y vehículos tras enfrentamiento en Escuinapa

Tras el enfrentamiento entre grupos de civiles armados ocurrido el miércoles 17 de diciembre en Escuinapa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron un arsenal, explosivos y equipo táctico durante operativos en diversas zonas del municipio.

De acuerdo con el reporte oficial, el aseguramiento consiste en 10 cargadores, 430 cartuchos útiles, 25 artefactos explosivos de fabricación improvisada, cinco chalecos tácticos y un vehículo. Estos objetos se presumen relacionados con los grupos delictivos que mantienen presencia en la zona sur del estado.