$!Aseguran armas, explosivos y vehículos tras enfrentamiento en Escuinapa

Tras el enfrentamiento entre grupos de civiles armados ocurrido el miércoles 17 de diciembre en Escuinapa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron un arsenal, explosivos y equipo táctico durante operativos en diversas zonas del municipio.
De acuerdo con el reporte oficial, el aseguramiento consiste en 10 cargadores, 430 cartuchos útiles, 25 artefactos explosivos de fabricación improvisada, cinco chalecos tácticos y un vehículo. Estos objetos se presumen relacionados con los grupos delictivos que mantienen presencia en la zona sur del estado.
Hasta el momento, las autoridades federales no han precisado el lugar exacto de los hallazgos ni han informado sobre personas detenidas durante estas acciones en el municipio de Escuinapa.
Fuentes de seguridad indicaron que las labores de vigilancia se mantienen de forma preventiva tanto en la cabecera municipal como en el área rural con el objetivo de inhibir nuevos brotes de violencia que pongan en riesgo a la población.
Todo el equipo, las municiones y la unidad motriz fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para iniciar con la integración de las carpetas de investigación correspondientes.