$!Aseguran armas, explosivos y vehículos tras operativos en Concordia y Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos de las fuerzas federales incautaron armamento de alto poder, miles de municiones, artefactos explosivos, droga, dinero en efectivo y cinco vehículos durante dos operativos distintos desplegados en los municipios de Mazatlán y Concordia.
En una primera intervención realizada en el poblado El Espinal, en Mazatlán, efectivos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana decomisaron dos armas largas, mil cartuchos, nueve cargadores, cuatro artefactos explosivos de fabricación artesanal, 30 bolsas con marihuana, equipo táctico, una cuatrimoto y tres vehículos.
Por otra parte, durante un patrullaje en el municipio de Concordia, personal del Ejército Mexicano localizó una camioneta que contaba con reporte de robo. En el mismo punto, los uniformados aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, 38 cargadores, 3 mil 680 cartuchos, dinero en efectivo y equipo táctico.
Todo el material asegurado, el efectivo y las unidades motrices fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para la integración de la carpeta de investigación.