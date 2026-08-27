$!Aseguran armas, explosivos y vehículos tras operativos en Concordia y Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos de las fuerzas federales incautaron armamento de alto poder, miles de municiones, artefactos explosivos, droga, dinero en efectivo y cinco vehículos durante dos operativos distintos desplegados en los municipios de Mazatlán y Concordia.

En una primera intervención realizada en el poblado El Espinal, en Mazatlán, efectivos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana decomisaron dos armas largas, mil cartuchos, nueve cargadores, cuatro artefactos explosivos de fabricación artesanal, 30 bolsas con marihuana, equipo táctico, una cuatrimoto y tres vehículos.