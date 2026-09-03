$!Aseguran armas largas, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos en El Recodo, Mazatlán

MAZATLÁN._ Cinco armas largas, 14 cargadores, más de 700 cartuchos y dos chalecos tácticos fueron decomisados en el poblado de El Recodo, en Mazatlán, por elementos de la Secretaría de Marina.

En un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que en el marco de “Operación Sable”, personal naval realizó el aseguramiento de armamento, munición y equipo táctico en el municipio.