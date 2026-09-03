$!Aseguran armas largas, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos en El Recodo, Mazatlán

MAZATLÁN._ Cinco armas largas, 14 cargadores, más de 700 cartuchos y dos chalecos tácticos fueron decomisados en el poblado de El Recodo, en Mazatlán, por elementos de la Secretaría de Marina.
En un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que en el marco de “Operación Sable”, personal naval realizó el aseguramiento de armamento, munición y equipo táctico en el municipio.
Los hechos tuvieron lugar durante un patrullaje terrestre efectuado por elementos navales en la sindicatura de El Recodo, donde se realizó el hallazgo de cinco armas largas, 14 cargadores, más de 700 cartuchos y dos chalecos tácticos.
Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de la carpeta correspondiente.