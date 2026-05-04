Aseguran armas largas y equipo táctico en inmueble de Culiacán

CULIACÁN. _ Durante recorridos de seguridad realizados al norte del municipio, agentes de la Policía Estatal Preventiva, pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), aseguraron un arsenal y equipo táctico en el fraccionamiento Santa Fe

Los elementos estatales se percataron de que una vivienda del sector se encontraba con la puerta abierta. Desde la vía pública, los oficiales observaron diversos objetos de delito, por lo que ingresaron al inmueble para eliminar riesgos, sin localizar a personas en el interior.

En el sitio se aseguraron dos fusiles tipo M4 calibre .223, un rifle calibre 5.56 x 45 mm, así como 26 cargadores para diversos calibres. El inventario de lo hallado incluye mil 410 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm y 420 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm.

Además del armamento, los agentes estatales localizaron un chaleco táctico con sus respectivas placas balísticas y cuatro cascos tipo Kevlar. De acuerdo con los procedimientos legales, todos los objetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades en espera de que se cumplimente la Orden Técnica de Investigación.