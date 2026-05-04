Seguridad
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Operativos de seguridad

Aseguran armas largas y equipo táctico en inmueble de Culiacán

Elementos del GOES localizan fusiles, más de mil cartuchos y equipo de protección balística en una vivienda con la puerta abierta en el fraccionamiento Santa Fe; no se reportan detenciones
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
04/05/2026 08:36
04/05/2026 08:36

CULIACÁN. _ Durante recorridos de seguridad realizados al norte del municipio, agentes de la Policía Estatal Preventiva, pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), aseguraron un arsenal y equipo táctico en el fraccionamiento Santa Fe

Los elementos estatales se percataron de que una vivienda del sector se encontraba con la puerta abierta. Desde la vía pública, los oficiales observaron diversos objetos de delito, por lo que ingresaron al inmueble para eliminar riesgos, sin localizar a personas en el interior.

En el sitio se aseguraron dos fusiles tipo M4 calibre .223, un rifle calibre 5.56 x 45 mm, así como 26 cargadores para diversos calibres. El inventario de lo hallado incluye mil 410 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm y 420 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm.

Además del armamento, los agentes estatales localizaron un chaleco táctico con sus respectivas placas balísticas y cuatro cascos tipo Kevlar. De acuerdo con los procedimientos legales, todos los objetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades en espera de que se cumplimente la Orden Técnica de Investigación.

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