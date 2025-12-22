$!Aseguran armas, municiones y vehículos en operativos federales en Culiacán y Mazatlán

Autoridades federales realizaron aseguramientos de armamento, municiones, equipo táctico y vehículos en los municipios de Culiacán y Mazatlán, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de un comunicado conjunto. En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal aseguraron tres armas largas, un arma corta, un aditamento lanzagranadas, una granada, 14 cargadores, 320 cartuchos útiles, equipo táctico y un vehículo, como parte de acciones coordinadas de seguridad.

En un hecho distinto, en Mazatlán, personal de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a dos personas, a quienes se les aseguró un arma larga, un arma corta, dos cargadores, 51 cartuchos útiles, una bolsa con marihuana, un radio de comunicación y un vehículo.