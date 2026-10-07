$!Aseguran armas, químicos, droga y vehículos tras cateo en Carboneras, Culiacán

CULIACÁN._ Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República aseguraron municiones, sustancias químicas, droga y tres vehículos durante la ejecución de una orden de cateo en la comunidad rural de Carboneras, en este municipio.

De acuerdo con la información emitida por autoridades federales, en la revisión del inmueble se decomisaron cuatro cargadores, 819 cartuchos, mil 410 kilogramos de sustancias químicas, dosis de marihuana, así como un automóvil y dos motocicletas.