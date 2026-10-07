$!Aseguran armas, químicos, droga y vehículos tras cateo en Carboneras, Culiacán

CULIACÁN._ Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República aseguraron municiones, sustancias químicas, droga y tres vehículos durante la ejecución de una orden de cateo en la comunidad rural de Carboneras, en este municipio.
De acuerdo con la información emitida por autoridades federales, en la revisión del inmueble se decomisaron cuatro cargadores, 819 cartuchos, mil 410 kilogramos de sustancias químicas, dosis de marihuana, así como un automóvil y dos motocicletas.
Las autoridades no detallaron el origen de las investigaciones que derivaron en el mandamiento judicial.
Tras la inspección, la propiedad quedó bajo resguardo de las fuerzas de seguridad, mientras que los objetos e insumos decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.