$!Aseguran armas y artefacto explosivo en operativos de seguridad al norte de Culiacán

Autoridades de seguridad aseguraron armamento y un artefacto explosivo durante patrullajes en la zona rural al norte de Culiacán.

En acciones informadas mas no detalladas por el Gabinete de Seguridad Federal, los oficiales desplegaron operativos en las comunidades de Agua Blanca y Agua Caliente de los Monzón.

En el primer poblado, la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal Preventiva (PEP) localizaron dos armas largas, 10 cargadores y 300 cartuchos.

Mientras que en Agua Caliente de los Monzón, efectivos de la Semar y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hallaron un artefacto explosivo, el cual fue neutralizado y destruido.