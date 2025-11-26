$!Aseguran armas y casa de seguridad tras detención de 5 personas en el sector Valle Alto, Culiacán

Al menos cinco personas fueron detenidas y una vivienda utilizada como casa de seguridad, así como armas y un vehículo, quedaron bajo resguardo tras un operativo desplegado en una privada del fraccionamiento Stanza Toscana, en el sector Valle Alto, al norponiente de Culiacán.

De acuerdo con los primeros informes, elementos de la Policía de Investigación de la FGE realizaban un operativo sobre el bulevar Paseo Toscana cuando detectaron a hombres armados que circulaban por la zona. Ante esta situación solicitaron apoyo a corporaciones estatales y federales. Los individuos intentaron huir y, tras una persecución, algunos de ellos trataron de escapar por los techos de las viviendas, lo que detonó un amplio despliegue de seguridad.