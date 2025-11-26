$!Aseguran armas y casa de seguridad tras detención de 5 personas en el sector Valle Alto, Culiacán

Al menos cinco personas fueron detenidas y una vivienda utilizada como casa de seguridad, así como armas y un vehículo, quedaron bajo resguardo tras un operativo desplegado en una privada del fraccionamiento Stanza Toscana, en el sector Valle Alto, al norponiente de Culiacán.
De acuerdo con los primeros informes, elementos de la Policía de Investigación de la FGE realizaban un operativo sobre el bulevar Paseo Toscana cuando detectaron a hombres armados que circulaban por la zona. Ante esta situación solicitaron apoyo a corporaciones estatales y federales. Los individuos intentaron huir y, tras una persecución, algunos de ellos trataron de escapar por los techos de las viviendas, lo que detonó un amplio despliegue de seguridad.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que, como resultado preliminar, se registró la detención de al menos cinco personas, además del aseguramiento de un arma larga, varias armas cortas, un vehículo y un domicilio que presuntamente funcionaba como punto de resguardo.
“La SSPSinaloa informa que este 26 de noviembre de 2025 se realiza un operativo de seguridad por parte del Grupo Interinstitucional en el fraccionamiento Valle Alto, donde la situación ya se encuentra controlada, con un resultado preliminar de al menos cinco detenidos, armas, un vehículo y un domicilio utilizado como casa de seguridad”, señaló la dependencia en redes sociales.
La SSPE confirmó que, tras el despliegue, la situación en el sector se encuentra bajo control.