$!Aseguran armas y equipo táctico tras enfrentamiento en Tierra Blanca, Culiacán

El ataque armado registrado la tarde de ayer en la colonia Tierra Blanca, al norte de Culiacán, que dejó sin vida a un hombre y a una mujer herida, derivó en una agresión a elementos del Ejército Mexicano por parte de los presuntos agresores tras implementar un operativo en los alrededores del sector.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los efectivos castrenses realizaban recorridos de seguridad cuando fueron alertados a través del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C4i), sobre detonaciones de arma de fuego en el sector Tierra Blanca, por lo que se trasladaron al sitio, donde localizaron a una persona sin vida y a otra más lesionada.
Tras el hecho implementaron un operativo en los alrededores, ubicando la unidad en la que viajaban los presuntos agresores, quienes arrojaron ponchallantas y agredieron con disparos de arma de fuego a los uniformados, quienes repelieron la agresión.
Tras el ataque, se aseguraron una camioneta con impactos de arma de fuego, un vehículo con reporte de robo, tres armas largas, tres armas cortas, siete cargadores, 623 cartuchos, dos 2 chalecos tácticos, tres placas balísticas y ponchallantas.
Todo lo anterior fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que continúe con las investigaciones correspondientes.