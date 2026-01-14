$!Aseguran armas y equipo táctico tras enfrentamiento en Tierra Blanca, Culiacán

El ataque armado registrado la tarde de ayer en la colonia Tierra Blanca, al norte de Culiacán, que dejó sin vida a un hombre y a una mujer herida, derivó en una agresión a elementos del Ejército Mexicano por parte de los presuntos agresores tras implementar un operativo en los alrededores del sector.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los efectivos castrenses realizaban recorridos de seguridad cuando fueron alertados a través del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C4i), sobre detonaciones de arma de fuego en el sector Tierra Blanca, por lo que se trasladaron al sitio, donde localizaron a una persona sin vida y a otra más lesionada.