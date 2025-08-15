$!Aseguran armas y equipo tecnológico tras riña en penal de Aguaruto, en Culiacán

CULIACÁN._ Armas de fuego, cargadores, equipo tecnológico y dosis de droga fue lo asegurado durante una revisión en el Centro Penitenciario de Aguaruto, al poniente de Culiacán, tras reporte de una riña entre los mismos internos registrada en la mañana de este viernes 15 de agosto. Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, elementos de la Policía Estatal Preventiva ingresaron al reclusorio tras recibir reporte de una riña entre las personas privadas de libertad, con el objetivo de controlar la situación y de llevar a cabo labores de esculque en los módulos donde se registró el incidente.

Mientras tanto, personal de una base de operaciones de la Guardia Nacional y otra base del Ejército Mexicano se encargaron de brindar seguridad periférica mientras se llevaban a cabo las labores de aseguramiento, además de que también se presentó un helicóptero militar para realizar labores de disuasión desde los aires. Después de algunas horas, la SSPE dio a conocer que se decomisaron siete armas cortas de fuego y ocho cargadores abastecidos, así como ocho teléfonos celulares, dos módems, un radio de la marca Kenwood, dos bolsas de mariguana y cuatro bolsas de polvo blanco con características de la cocaína.