$!Aseguran armas y explosivos en Culiacán y Badiraguato tras operativos federales

CULIACÁN. _ En tres intervenciones estratégicas realizadas en la capital sinaloense y el municipio de Badiraguato, fuerzas federales lograron la detención de un hombre y el decomiso de un arsenal que incluye armas de fuego, miles de municiones y artefactos explosivos.

La información se dio a conocer a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, en el cual se omitieron detalles específicos sobre los puntos exactos donde se efectuaron los despliegues.

En Badiraguato, localizaron un vehículo en cuyo interior se aseguraron nueve armas largas, una corta, 85 cargadores y 3 mil 590 cartuchos útiles.

En el mismo sitio, los efectivos hallaron 51 artefactos explosivos improvisados, además de equipo de protección consistente en cuatro chalecos tácticos y ocho placas balísticas.