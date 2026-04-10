$!Aseguran armas y explosivos en Culiacán y Badiraguato tras operativos federales

CULIACÁN. _ En tres intervenciones estratégicas realizadas en la capital sinaloense y el municipio de Badiraguato, fuerzas federales lograron la detención de un hombre y el decomiso de un arsenal que incluye armas de fuego, miles de municiones y artefactos explosivos.
La información se dio a conocer a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, en el cual se omitieron detalles específicos sobre los puntos exactos donde se efectuaron los despliegues.
En Badiraguato, localizaron un vehículo en cuyo interior se aseguraron nueve armas largas, una corta, 85 cargadores y 3 mil 590 cartuchos útiles.
En el mismo sitio, los efectivos hallaron 51 artefactos explosivos improvisados, además de equipo de protección consistente en cuatro chalecos tácticos y ocho placas balísticas.
Una segunda acción derivó en el cateo de un inmueble por parte de la Guardia Nacional y el Ejército, donde se realizó la captura de una persona. En esta ubicación, las autoridades incautaron cuatro armas largas, dos cortas, 45 cargadores, seis granadas y 922 cartuchos. También se aseguraron nueve kilogramos de marihuana, equipo táctico, seis cámaras de videovigilancia y cuatro tabletas electrónicas.
Finalmente, en Culiacán, el personal militar localizó otros 18 artefactos explosivos improvisados.
Tanto el civil detenido como el material bélico y las sustancias aseguradas fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades federales correspondientes para iniciar las investigaciones de ley.