Aseguran armas y explosivos improvisados en Elota

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arma larga, ocho cargadores, 115 cartuchos y dos artefactos explosivos improvisados en el poblado Casas Viejas, municipio de Elota, durante patrullajes de vigilancia, sin reportar detenciones de personas involucradas en el hecho.

Los efectivos castrenses, desplegados en la región, realizaban los recorridos de supervisión cuando encontraron el armamento y las municiones, así como los explosivos de fabricación casera abandonados, los cuales fueron puestos bajo resguardo inmediato.

Cabe señalar que, en las últimas semanas, se han reportado enfrentamientos armados, aunque las autoridades competentes no han confirmado dichos reportes.

La acción fue dada a conocer a través de un comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sin que se ofrecieran mayores detalles sobre cómo se llevó a cabo el aseguramiento ni si el operativo derivó en la detención de alguna persona.

Todo el material incautado fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para las investigaciones y trámites legales pertinentes.