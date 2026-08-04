$!Aseguran armas y liberan a una persona en Concordia y Escuinapa

CULIACÁN. _ En despliegues de las fuerzas armadas realizados en los municipios de Concordia y Escuinapa, personal militar y naval aseguró armamento, municiones, equipo táctico y un vehículo, además de lograr el rescate de una víctima de privación de la libertad.

En un primer recorrido sobre la avenida Adolfo López Mateos, en la cabecera municipal de Concordia, elementos del Ejército Mexicano incautaron cuatro armas largas, 19 cargadores, 573 cartuchos, cinco chalecos tácticos, 10 placas balísticas y diversas prendas de uso exclusivo.

Posteriormente, en el poblado Ojo de Agua de Palmillas, en Escuinapa, efectivos de la Secretaría de Marina aseguraron un vehículo y 106 cartuchos, además de rescatar a una persona que se encontraba privada de la libertad.