$!Aseguran armas y vehículos robados tras balacera en el Malecón Nuevo de Culiacán

CULIACÁN. _ El despojo de un vehículo que derivó en el enfrentamiento sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso en Culiacán, la tarde del martes 26 de agosto, fueron aseguradas armas, municiones y una camioneta que había sido despojada, tras un operativo implementado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC). De acuerdo con información oficial, el despliegue se originó tras el reporte al C4i del despojo con violencia de un vehículo Cupra Formentor en el sector Las Quintas, cometido por sujetos armados a bordo de una camioneta Volkswagen Taos de color gris.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con el Ejército, la Marina y corporaciones estatales, ubicaron el vehículo sospechoso en circulación. Al detener su marcha en el Malecón Nuevo, tres hombres descendieron del vehículo portando armas largas e intentaron huir a pie.

Los elementos lograron detener a uno de ellos, quien presentaba heridas por arma de fuego, mientras que los otros dos lograron escapar. En el lugar fue asegurada la camioneta Taos con impactos de bala, misma que, tras su revisión en Plataforma México, resultó contar con reporte de robo.

Además, en la zona se aseguraron tres armas largas; tres chalecos balísticos; una bolsa con cartuchos útiles; un recipiente con residuos de hierba verde y seca, aparentemente marihuana y un frasco de vidrio con hierba verde y seca.

Horas más tarde, como parte del mismo operativo, personal de la Policía Municipal de Culiacán localizó el vehículo Cupra despojado en un estacionamiento subterráneo de una plaza comercial en el sector Tres Ríos.