Seguridad
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Arsenal explosivo

Aseguran arsenal con más de 80 explosivos para drones en Concordia

Elementos de la Policía Estatal aseguraron en el poblado de Pánuco, los explosivos improvisados para drones, una AK-47, cientos de cartuchos, equipo táctico y una camioneta con reporte de robo
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
08/10/2026 10:23
08/10/2026 10:23

CONCORDIA. _ Más de 80 artefactos explosivos improvisados diseñados para lanzarse desde drones, así como un fusil de asalto, cientos de cartuchos útiles, equipo táctico y un vehículo robado, fue asegurado por agentes de la Policía Estatal Preventiva en las inmediaciones del poblado Pánuco, en el municipio de Concordia.

La localización del equipo bélico ocurrió durante recorridos de prevención sobre un camino de terracería, donde elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) detectaron a un grupo de civiles armados a bordo de una camioneta tipo pick up de color blanco. Al notar la proximidad del convoy oficial, los ocupantes abandonaron la unidad y se dieron a la fuga internándose en la zona de monte.

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Al inspeccionar la camioneta abandonada, los agentes hallaron un fusil calibre 7.62x39 mm, cinco cargadores y 450 cartuchos útiles para dicho calibre, además de 220 cartuchos calibre 5.56 mm, un chaleco táctico con dos placas balísticas y 82 dispositivos explosivos artesanales. Asimismo, al verificar el estatus del vehículo marca Jeep, la corporación confirmó que contaba con reporte de robo vigente.

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El material bélico confiscado y la unidad motriz quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

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