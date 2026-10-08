$!Aseguran arsenal con más de 80 explosivos para drones en Concordia

CONCORDIA. _ Más de 80 artefactos explosivos improvisados diseñados para lanzarse desde drones, así como un fusil de asalto, cientos de cartuchos útiles, equipo táctico y un vehículo robado, fue asegurado por agentes de la Policía Estatal Preventiva en las inmediaciones del poblado Pánuco, en el municipio de Concordia.

La localización del equipo bélico ocurrió durante recorridos de prevención sobre un camino de terracería, donde elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) detectaron a un grupo de civiles armados a bordo de una camioneta tipo pick up de color blanco. Al notar la proximidad del convoy oficial, los ocupantes abandonaron la unidad y se dieron a la fuga internándose en la zona de monte.