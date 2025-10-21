$!Aseguran arsenal, droga y celulares en penal de Culiacán tras operativo

CULIACÁN._ Durante una revisión al interior del Centro Penitenciario de Culiacán, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva aseguraron armas de fuego, municiones, drogas y equipos de comunicación no permitidos.

El operativo se llevó a cabo el martes 21 de octubre y se concentró en dos módulos del penal, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).