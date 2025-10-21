$!Aseguran arsenal, droga y celulares en penal de Culiacán tras operativo

CULIACÁN._ Durante una revisión al interior del Centro Penitenciario de Culiacán, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva aseguraron armas de fuego, municiones, drogas y equipos de comunicación no permitidos.
El operativo se llevó a cabo el martes 21 de octubre y se concentró en dos módulos del penal, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
La revisión fue llevada a cabo por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, con el apoyo de la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional. Mientras tanto, bases operativas del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional brindaron seguridad en el perímetro del centro penitenciario.
Los aseguramientos incluyen una carabina AM-15, un fusil calibre 7.62 x 39 milímetros, una pistola calibre 5.7 x 28 milímetros, y varias pistolas calibres 9 milímetros y .40. También fueron decomisados múltiples cargadores abastecidos con cartuchos útiles de diversos calibres.
Además del armamento, las fuerzas de seguridad localizaron 100 dosis de hierba verde con características de marihuana y 305 dosis de polvo blanco, presumiblemente cocaína. Se decomisaron 19 teléfonos celulares de diferentes marcas y tres radios de comunicación.
Los indicios y objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones pertinentes sobre la introducción de este material.