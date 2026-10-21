$!Aseguran arsenal, droga y granada antidisturbios en revisión al penal de Aguaruto, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un total de 16 armas de fuego, municiones, sustancias ilícitas, aparatos de comunicación y bebidas alcohólicas fue localizado y decomisado durante una revisión de rutina realizada een el Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE) informó, mediante un comunicado, que el operativo se realizó la noche del martes 20 de octubre, con la participación de elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional, en coordinación con el Grupo Interinstitucional.

De acuerdo con la dependencia estatal, durante la revisión se localizaron ocho armas largas, ocho armas cortas, una granada antidisturbios, cargadores para armas de diferentes calibres y cartuchos útiles.

También fueron aseguradas dosis de presunta cocaína y marihuana, 19 radios transmisores, siete cargadores para radio, 11 teléfonos celulares, bebidas alcohólicas y cajetillas de cigarros.

“Las acciones de revisión y aseguramiento fueron realizadas por elementos estatales y personal de custodia penitenciaria, quienes contaron con el apoyo de la Compañía de Revisión a Penales de la Guardia Nacional, así como de Bases de Operaciones del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, encargadas de brindar seguridad en el perímetro del centro penitenciario”, señala la SSPE en su comunicado.

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. La dependencia sostuvo que la revisión concluyó sin incidentes y que se llevó a cabo con estricto respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Reporte de presunto motín La revisión se realizó en medio de reportes de un presunto conato de motín en uno de los módulos del penal de Aguaruto, ocurrido durante la noche del martes.