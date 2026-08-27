$!Aseguran arsenal, droga y vehículos en El Caimanero, Rosario

ROSARIO. _ Armas de alto poder, presunta droga, equipo táctico y dos vehículos fueron incautados por elementos de la Secretaría de Marina en la comunidad de El Caimanero, municipio de Rosario.

De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad, durante la intervención se confiscaron 29 armas largas, mil 670 cartuchos, 68 cargadores, una granada, 19 dosis de cocaína, cuatro de marihuana, 10 chalecos tácticos, tres placas balísticas, cuatro radios de comunicación y dos camionetas.