Seguridad
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Operativos militares

Aseguran arsenal en Concordia: Ejército decomisa más de 12 mil cartuchos, armas, droga y drones

Los efectivos castrenses realizaron dos operativos en las comunidades de Los Limones y El Verde en donde además incautaron cintas eslabonadas y equipo táctico
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
28/09/2026 14:46
28/09/2026 14:46

CONCORDIA. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron más de 12 mil cartuchos, armas largas, cargadores, cintas eslabonadas, droga, drones y equipo táctico durante dos operativos realizados en la zona rural del municipio de Concordia.

En un primer hecho registrado en la comunidad de Los Limones, los efectivos militares incautaron dos armas largas, 7 mil 282 cartuchos, 12 cargadores, seis cintas eslabonadas, tres kilos de marihuana, tres drones, 10 baterías para drones, cinco chalecos tácticos y 23 placas balísticas.

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Posteriormente, en una segunda acción efectuada en el poblado El Verde, el personal castrense aseguró un arma larga, 32 cargadores, 4 mil 900 cartuchos, cuatro chalecos tácticos y ocho placas balísticas.

Todo el material y la droga asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades federales correspondientes para la integración de las investigaciones.

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