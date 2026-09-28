$!Aseguran arsenal en Concordia: Ejército decomisa más de 12 mil cartuchos, armas, droga y drones

CONCORDIA. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron más de 12 mil cartuchos, armas largas, cargadores, cintas eslabonadas, droga, drones y equipo táctico durante dos operativos realizados en la zona rural del municipio de Concordia.

En un primer hecho registrado en la comunidad de Los Limones, los efectivos militares incautaron dos armas largas, 7 mil 282 cartuchos, 12 cargadores, seis cintas eslabonadas, tres kilos de marihuana, tres drones, 10 baterías para drones, cinco chalecos tácticos y 23 placas balísticas.