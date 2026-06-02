Aseguran arsenal en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional incautaron tres armas largas, 32 cargadores y 2 mil 108 cartuchos útiles en la capital sinaloense, mientras realizaban recorridos de seguridad y prevención.

El aseguramiento ocurrió en las inmediaciones del fraccionamiento Los Ángeles, ubicado en el sector norte de la ciudad.

La información sobre este decomiso fue emitida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de un comunicado conjunto. El informe oficial no ofreció mayores detalles sobre las acciones específicas ni las circunstancias exactas que derivaron en la localización y el posterior resguardo de este material bélico.

Cabe señalar que este aseguramiento ocurre luego de que la tarde del pasado 30 de mayo se registrara una persecución y un enfrentamiento armado en el mismo sector entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional. El incidente dejó como saldo la detención de dos civiles, el aseguramiento de un vehículo y daños en dos patrullas de la corporación federal.