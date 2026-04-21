$!Aseguran arsenal en Escuinapa: Ejército decomisa más de 7 mil cartuchos y armas largas

ESCUINAPA. _ En un operativo realizado en este municipio, elementos del Ejército Mexicano lograron el aseguramiento de un arsenal que incluye más de siete mil cartuchos útiles y tres armas largas.

El material bélico, que también comprende 43 cargadores y equipo táctico como chalecos y placas balísticas, fue localizado durante recorridos de vigilancia, según un informe del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.