$!Aseguran arsenal en Escuinapa: Ejército decomisa más de 7 mil cartuchos y armas largas

ESCUINAPA. _ En un operativo realizado en este municipio, elementos del Ejército Mexicano lograron el aseguramiento de un arsenal que incluye más de siete mil cartuchos útiles y tres armas largas.
El material bélico, que también comprende 43 cargadores y equipo táctico como chalecos y placas balísticas, fue localizado durante recorridos de vigilancia, según un informe del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
Pese al decomiso, las autoridades federales no precisaron el punto exacto de la intervención ni detallaron si hubo personas detenidas durante la acción militar.
Este hecho se suma a la reciente actividad de las fuerzas armadas en la zona, que desde el pasado domingo 19 de abril han desplegado diversos operativos en la región.
Cabe destacar que el pasado domingo, las acciones de seguridad derivaron en la detención de 19 civiles armados. De estas capturas, 14 fueron realizadas por el Ejército y cinco por la Secretaría de Marina; entre los detenidos se identificó a dos personas de nacionalidad extranjera.