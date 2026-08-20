$!Aseguran arsenal en zona rural de Mazatlán; decomisan casi 9 mil cartuchos y fusil Barrett

MAZATLÁN._ Un arsenal compuesto por un fusil de alto poder, seis armas largas, casi 9 mil cartuchos y equipo táctico fue asegurado por el Ejército Mexicano durante dos operativos distintos realizados en las comunidades de La Angostura y Los Ébanos, en la zona rural de este municipio.

De acuerdo con un informe emitido por las autoridades federales respecto a las actividades desarrolladas el 19 de agosto, los decomisos ocurrieron cuando el personal militar realizaba recorridos de vigilancia y prevención en la región.

La primera intervención tuvo lugar en el poblado de La Angostura, donde elementos del Ejército incautaron un fusil Barrett, seis armas largas, 85 cargadores, 5 mil 675 cartuchos de diversos calibres, ocho chalecos tácticos y 16 placas balísticas.