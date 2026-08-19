$!Aseguran arsenal explosivo en Concordia: decomisan 172 artefactos y 2 mil 420 cartuchos

CONCORDIA. _ En un despliegue operativo realizado en el poblado de La Guásima, en este municipio, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva aseguraron 2 mil 420 cartuchos, 172 artefactos explosivos improvisados y diverso equipo táctico y tecnológico.

De acuerdo con el informe difundido por las autoridades federales este miércoles 19 de agosto, el aseguramiento incluyó también 12 cargadores para armas de fuego, cuatro chalecos tácticos, seis placas balísticas, nueve baterías para dron, dos equipos de comunicación satelital, una planta de energía eléctrica y una batería para radio.