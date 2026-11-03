Seguridad
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Operativos militares

Aseguran arsenal y detienen a una persona en Piedra Blanca, Concordia

Elementos militares incautaron cinco armas largas, más de 2 mil cartuchos, y equipo táctico, reporta el Gabinete de Seguridad
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
03/11/2026 11:22
03/11/2026 11:22

CONCORDIA. _ Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona y aseguraron armas largas, cargadores, más de 2 mil cartuchos y equipo táctico en el poblado Piedra Blanca, Concordia.

El gabinete de seguridad dio a conocer el operativo sin ofrecer mayores detalles sobre el desarrollo de los hechos o la identidad del detenido.

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El material incautado incluye cinco armas largas, junto con 77 cargadores y 2 mil 369 cartuchos, un volumen significativo de armamento. Adicionalmente, se aseguraron 13 chalecos tácticos, 24 placas balísticas y dos cascos.

La persona detenida, de quien no se proporcionaron datos de identidad, y todo el equipo asegurado fueron trasladados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal.

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