$!Aseguran arsenal y detienen a una persona en Piedra Blanca, Concordia

CONCORDIA. _ Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona y aseguraron armas largas, cargadores, más de 2 mil cartuchos y equipo táctico en el poblado Piedra Blanca, Concordia.

El gabinete de seguridad dio a conocer el operativo sin ofrecer mayores detalles sobre el desarrollo de los hechos o la identidad del detenido.