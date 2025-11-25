$!Aseguran arsenal y equipo táctico en Concordia

El Ejército Mexicano aseguró un arsenal y equipo táctico en el municipio de Concordia, durante un operativo realizado en una zona rural del entronque de la carretera Durango–Mazatlán. Las fuerzas armadas incautaron más de 2 mil cartuchos, cargadores y otro equipo de comunicación, sin que la autoridad federal informara sobre personas detenidas en el sitio.
El decomiso se efectuó en una zona rural de la carretera, según se observa en las imágenes compartidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de un boletín conjunto del Gabinete de Seguridad.
No obstante, el comunicado oficial no ofreció detalles sobre la ubicación exacta de este aseguramiento, ni confirmó si en el lugar se logró la detención de algún presunto delincuente.
El material asegurado consiste en 10 cargadores, 2 mil 009 cartuchos de diversos calibres y ocho cintas eslabonadas. Además, se encontraron dos chalecos tácticos, tres mochilas, 11 baterías y seis cargadores para radio de comunicación.