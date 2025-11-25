$!Aseguran arsenal y equipo táctico en Concordia

El Ejército Mexicano aseguró un arsenal y equipo táctico en el municipio de Concordia, durante un operativo realizado en una zona rural del entronque de la carretera Durango–Mazatlán. Las fuerzas armadas incautaron más de 2 mil cartuchos, cargadores y otro equipo de comunicación, sin que la autoridad federal informara sobre personas detenidas en el sitio.

El decomiso se efectuó en una zona rural de la carretera, según se observa en las imágenes compartidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de un boletín conjunto del Gabinete de Seguridad.