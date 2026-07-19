Aseguran arsenal y explosivos tras agresión contra el Ejército en El Salto, Mazatlán

Este domingo se registró una agresión a balazos contra personal del Ejército Mexicano en la comunidad El Salto, en Mazatlán, que derivó en el aseguramiento de arsenal y artefactos explosivos.

Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los elementos castrenses repelieron el ataque, y no se registraron muertes de oficiales ni de civiles, tampoco personas lesionadas ni detenidas.

Luego de controlar el perímetro, los efectivos aseguraron tres armas largas, 17 cargadores, municiones de distintos calibres, además de una mochila con artefactos explosivos improvisados con cifra a determinar.

La zona fue reforzada por más elementos, en apoyo a las tropas que fueron agredidas, y buscaron a los responsables con apoyo de un dron, sin localizar a los agresores.

El área quedó resguardada por personal del Ejército Mexicano, en espera del arribo de la Célula Especializada en Desactivación de Explosivos, la cual realizó el procesamiento y aseguramiento de los artefactos localizados.

Los indicios asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente.