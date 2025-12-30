$!Aseguran arsenal y explosivos tras cateo en Los Ángeles, Culiacán

Un arsenal compuesto por una ametralladora, cientos de municiones y decenas de artefactos explosivos fue asegurado por fuerzas de seguridad tras cumplimentar una Orden de Técnica de Investigación en un domicilio del fraccionamiento Los Ángeles, al norponiente de la capital sinaloense.

La intervención, fue realizada por un contingente integrado por la Fiscalía General de la República, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva. Al interior del inmueble, los agentes localizaron una ametralladora Browning calibre 7.62x51 milímetros, además de cargadores abastecidos y bandas con un total de 265 cartuchos útiles.

Además del armamento de alto poder, en el sitio se hallaron dos chalecos tácticos y 34 artefactos explosivos de fabricación casera. Debido al riesgo que representaban, personal de la Célula Contra Explosivos del Ejército procedió a retirarlos para su posterior desactivación y destrucción, con el fin de evitar riesgos a la población civil del sector.