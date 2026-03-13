$!Aseguran arsenal y vehículo blindado tras agresión en San Ignacio

SAN IGNACIO. _ Un despliegue de seguridad integrado por fuerzas federales y estatales derivó en el aseguramiento de un arsenal y un vehículo con blindaje artesanal, luego de ser blanco de una agresión armada en las inmediaciones del poblado de Acatitán.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina realizaban reconocimientos terrestres cuando fueron atacados por civiles armados. Tras repeler la agresión, los agentes aseguraron dos armas largas, 18 cargadores, uno de ellos de disco, y 900 cartuchos útiles.