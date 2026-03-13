$!Aseguran arsenal y vehículo blindado tras agresión en San Ignacio

SAN IGNACIO. _ Un despliegue de seguridad integrado por fuerzas federales y estatales derivó en el aseguramiento de un arsenal y un vehículo con blindaje artesanal, luego de ser blanco de una agresión armada en las inmediaciones del poblado de Acatitán.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina realizaban reconocimientos terrestres cuando fueron atacados por civiles armados. Tras repeler la agresión, los agentes aseguraron dos armas largas, 18 cargadores, uno de ellos de disco, y 900 cartuchos útiles.
En el sitio también fue localizada una unidad motriz con blindaje de fabricación manual y siete artefactos explosivos improvisados, descritos como niples de mecha lenta.
El personal militar especializado procedió a la destrucción de los explosivos en el lugar del hallazgo por motivos de seguridad, mientras que el vehículo y el armamento quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
En estas acciones participaron coordinadamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.