Aseguran arsenal y vehículo tras búsqueda de mineros en Concordia

CONCORDIA. _ En medio del despliegue de seguridad para la localización de los mineros cuya libertad fue privada en días pasados, autoridades de los tres niveles de gobierno aseguraron un vehículo que contenía cargadores y cartuchos en el municipio de Concordia.

El hallazgo se registró en el poblado de Malpica, donde elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y personal de las fiscalías federal y estatal, realizaban recorridos de vigilancia.

En el sitio, las fuerzas de seguridad ubicaron una camioneta Jeep Wrangler en estado de abandono. Tras una inspección preventiva, los agentes localizaron en su interior seis cargadores para arma larga y 120 cartuchos útiles de calibre 7.62x39 mm.

De acuerdo con el reporte oficial, la unidad no contaba con reporte de robo previo. Tanto el vehículo como el material bélico fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Las labores de búsqueda de los trabajadores mineros continúan en la zona serrana del municipio por parte de las corporaciones interinstitucionales.