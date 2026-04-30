$!Aseguran arsenal y vehículos en zona rural de Culiacán tras operativo en Sanalona

CULIACÁN. _ Un arsenal compuesto por 17 armas de fuego, entre ellas un fusil de alto poder, además de aditamentos lanzagranadas, equipo táctico y cinco vehículos, fue asegurado por autoridades estatales y federales en la sindicatura de Sanalona tras una persecución por diversas comunidades. Durante la acción, los elementos de seguridad lograron la detención de un civil de nacionalidad extranjera, que se desplazaba en el grupo de unidades detectado.

El despliegue inició cuando efectivos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva ubicaron varios vehículos en movimiento por poblados de la zona rural. El seguimiento se extendió por las localidades de Carboneras, El Espinal, Palo Verde y Los Frailes, donde fue necesario el apoyo de unidades aéreas para dar alcance a los sospechosos.

En el sitio del aseguramiento, las autoridades contabilizaron 11 armas largas, un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora FN Minimi calibre 5.56 x 45 mm y cuatro armas cortas.

También fueron localizados tres aditamentos lanzagranadas, 29 cargadores de diversos tipos y 386 cartuchos útiles de distintos calibres, junto con cinco chalecos tácticos.

De los cinco vehículos asegurados, se informó que dos cuentan con reporte de robo, mientras que una unidad quedó inhabilitada tras incendiarse en el lugar de los hechos.