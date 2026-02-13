$!Aseguran autos robados tras operativo en Tacuichamona; uno estaba desvalijado

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que las acciones formaron parte del Operativo Interinstitucional Contra el Robo de Vehículos.

Elementos de seguridad aseguraron cinco automóviles con reporte de robo, alteraciones en sus placas e incluso desvalijados, tras un operativo llevado en la sindicatura Tacuichamona, de Culiacán.

Entre lo asegurado hubo un Nissan March, sin placas de circulación, con reporte de robo y desvalijado; así como una motocicleta Italika Forza, sin placas de circulación, robada y con el asiento desgarrado.

También se decomisó una camioneta Toyota Tacoma, con reporte de robo; un KIA Río con reporte de robo; y un Audi A4, sin placas de circulación y con alteraciones en su número de serie.

Todas las unidades fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de llevar a cabo las diligencias correspondientes conforme a la ley.