Seguridad
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Operativo federal

Aseguran bodega con presunto material ilícito en la Colonia Morelos, en Culiacán

Tras escuchar detonaciones de arma de fuego, elementos federales localizaron una bodega donde presuntamente había dos cargadores para armas largas y máquinas tragamonedas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/11/2026 13:50
06/11/2026 13:50

CULIACÁN. _ Elementos federales aseguraron una bodega ubicada en la Colonia Morelos, en Culiacán, donde presuntamente se localizaron cargadores para armas largas y máquinas tragamonedas.

De acuerdo con información preliminar, los elementos federales habrían escuchado detonaciones de arma de fuego en el sector, por lo que acudieron a verificar la situación. Durante el recorrido localizaron el inmueble, ubicado sobre la esquina de las calles Aguanabal y 16 de Septiembre, en cuyo interior presuntamente había al menos dos cargadores para armas largas.

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En el lugar también se reportó la posible presencia de máquinas tragamonedas, aunque esta información no había sido confirmada oficialmente.

Al sitio se esperaba la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado, que se encargaría de realizar las diligencias correspondientes, inspeccionar la bodega y asegurar los objetos localizados.

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Como parte del operativo, la calle 16 de Septiembre permanecía completamente cerrada a la circulación. Elementos de la Policía Municipal mantenían acordonada la zona, mientras personal del Ejército Mexicano vigilaba el perímetro.

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Hasta el momento, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas ni precisado el tipo y la cantidad de objetos que serían asegurados.

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