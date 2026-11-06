$!Aseguran bodega con presunto material ilícito en la Colonia Morelos, en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos federales aseguraron una bodega ubicada en la Colonia Morelos, en Culiacán, donde presuntamente se localizaron cargadores para armas largas y máquinas tragamonedas.

De acuerdo con información preliminar, los elementos federales habrían escuchado detonaciones de arma de fuego en el sector, por lo que acudieron a verificar la situación. Durante el recorrido localizaron el inmueble, ubicado sobre la esquina de las calles Aguanabal y 16 de Septiembre, en cuyo interior presuntamente había al menos dos cargadores para armas largas.